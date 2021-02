Ue: Dombrovskis, da venerdì possibile per Paese presentare piani ufficiali ripresa e resilienza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I governi dei Paesi europei possono iniziare a presentare i piani ufficiali di ripresa e resilienza da venerdì. Lo ha detto il vice presidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, in conferenza stampa dopo l'Ecofin, ricordando che il Next Generation Eu è una "opportunità di garantire una ripresa inclusiva e sostenibile" affinché l'Ue esca "più resiliente, verde e digitale dalla crisi". Per Dombrovskis, "i fondi devono cominciare ad arrivare quanto prima" e ora "i governi stanno lavorando ai piani" di ripresa e resilienza nazionali. "Da venerdì possono presentare alla Commissione europea i piani ufficiali", ha sottolineato ricordando che i piani "devono affrontare una serie di sfide", coperte dalle raccomandazioni per Paese della Commissione europea. Dombrovskis ha anche fatto appello ai Paesi che ancora non hanno ratificato la decisione sull'aumento delle risorse proprie nel Quadro finanziario pluriennale dell'Ue a farlo. (Beb)