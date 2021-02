Tanzania: arrestato il vescovo Mwamaku, aveva invitato l'opposizione a scendere in piazza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia della Tanzania ha confermato l'arresto del controverso vescovo Emmaus Mwamaku che nelle ultime settimane aveva invitato la popolazione a organizzare “una marcia volontaria” per chiedere la creazione di una Commissione elettorale indipendente e la stesura di una nuova Costituzione. "È sbagliato organizzare manifestazioni senza permesso. Chiunque scenda in piazza sarà ritenuto responsabile dalla legge", ha dichiarato la polizia in una nota. L'arresto è avvenuto a poche ore dall'inizio della protesta, prevista per oggi nella capitale economica Dar es Salaam. Il vescovo Mwamaku è da sempre un fiero critico del presidente John Magafuli e alle elezioni generali di ottobre ha sostenuto apertamente il partito di opposizione Alleanza per il cambiamento e la trasparenza (Act Wazalendo). Le elezioni hanno scanto la rielezione del presidente Magufuli per un secondo mandato. (Res)