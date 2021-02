Vaccini: Fontana, in 24 ore oltre un terzo degli over 80 lombardi ha aderito a campagna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In sole 24h oltre un terzo degli aventi diritto over 80 ha già aderito alla campagna anti Covid Lombardia". Lo annuncia su Facebook il presidente Attilio Fontana. "Alle ore 13 sono state superate le 250 mila adesioni sui 726 mila over 80 lombardi. La piattaforma sta operando correttamente e, cosa più importante, le persone stanno aderendo avendo ben compreso l'importanza del vaccino per mettere un freno al Covid", osserva il governatore, che conclude: "Giovedì partiranno le vaccinazioni, è indispensabile che arrivino le dosi così da poter procedere a spron battuto e senza ritardi. Più siamo prima vinciamo". (Rem)