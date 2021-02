Sociale: circolo Sparwasser accoglie senza tetto, attivisti "Raggi ringrazia con stop licenza"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bloccate le attività di somministrazione di bevande del circolo Arci Sparwasser in via del Pigneto trasformato da tre settimane dagli attivisti in rifugio per senza fissa dimora. Lo rendono noto, in post su Facebook, gli stessi attivisti che scrivono: "Dopo 23 giorni le istituzioni si sono accorte della nostra iniziativa. Quando, ormai più di 3 settimane fa, abbiamo trasformato Sparwasser in un rifugio per i senza fissa dimora, pensavamo che qualcuno dal Comune o dall’amministrazione ci avrebbe contattato, quanto meno per sapere se stava andando tutto bene e se avessimo bisogno di un minimo di supporto. Invece nulla. Non c'è stato né un tweet della sindaca, né una visita da parte del presidente o di un assessore del Municipio, né una telefonata di un dirigente o di un funzionario. Nonostante le nostre comunicazioni formali agli uffici competenti e la grande visibilità dell'iniziativa CaloreUmano, dal Comune in queste tre settimane non è arrivato nessun segnale di vita. Fino a ieri mattina, quando dal Municipio V di Roma ci è arrivata una Pec. Il Municipio ci comunica ufficialmente che, vista l'iniziativa intrapresa, il Comune di Roma ha predisposto un atto amministrativo per revocare la nostra Scia, ovvero la possibilità di svolgere alla riapertura attività di somministrazione di bevande". (segue) (Rer)