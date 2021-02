Speciale energia: quinta partita di Gnl dalla Russia giunta in Lituania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La quinta nave cisterna russa di gas naturale liquefatto (Gnl) è arrivata in Lituania. È quanto si apprende dal portale per il monitoraggio delle navi Marinetraffic. La nave gasiera Coral Favia ha lasciato il porto russo di Vysotsk, dove si trova l'impianto di gas naturale liquefatto della società Novatek. La nave è attualmente attraccata vicino al terminale Gnl lituano per lo scarico. La nave dovrebbe consegnare 9.500 metri cubi di combustibile. La precedente fornitura di Gnl russo alla Lituania è stata la scorsa settimana. La Lituania ha costruito il terminale Gnl nel 2014 con lo scopo di affrancarsi dal monopolio della russa Gazprom. (Rum)