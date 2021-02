Speciale energia: Spagna, Iberdrola investirà un miliardo euro in un grande parco eolico off-shore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda spagnola Iberdrola sta preparando il primo parco eolico offshore galleggiante su scala industriale in Spagna. La compagnia elettrica prevede di investire più di un miliardo di euro per avviare un impianto che avrà 300 MW di potenza. L'azienda sta analizzando tre aree in cui collocare questo parco galleggiante: Isole Canarie, Andalusia e Galizia. Secondo Iberdrola questo progetto rappresenta una "opportunità per sviluppare la catena del valore del Paese e per posizionare l'industria spagnola come un punto di riferimento internazionale in questo campo", ha dichiarato in una nota. La costruzione dell'impianto potrebbe generare quasi 2 mila posti di lavoro con la partecipazione di 66 aziende e centri tecnologici. Con l'avvio di questo piano, Iberdrola rafforzerebbe la partnership avviata con fornitori nazionali ed internazionali come Navantia, Windar, Ingeteam, Haizea Wind per Wikinger e Saint Brieuc. (Spm)