Kazakhstan: Covid, via libera alla produzione del vaccino russo Sputnik V

- Il Complesso farmaceutico di Karaganda, in Kazakhstan, ha ricevuto il via libera dal ministero della Sanità per la produzione del vaccino anti-Covid russo Sputnik V. Lo ha reso noto la stessa società in una nota. Il Kazakhstan diventa così il primo Paese al mondo a produrre Spuntik V fuori dalla Russia: nei prossimi tempi dovrebbero seguire anche Brasile, India e Corea del Sud. La campagna di vaccinazioni nel Paese centrasiatico è già partita all’inizio di febbraio grazie a circa 22 mila dosi di Sputnik V consegnate dalla Russia. Entro la fine del mese, il Complesso farmaceutico di Karaganda prevede di produrre e distribuire altre 90 mila dosi. Il governo kazakho punta a somministrare il vaccino a 6 milioni di cittadini su un totale di 19 entro la fine dell’anno, facendo ricorso dal mese prossimo anche al vaccino di produzione nazionale QazCovid-in. Nel Paese sono stati registrati finora 203 mila contagi e 2.540 decessi per Covid-19.(Res)