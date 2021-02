© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Salvini ci crede. Vuole dare un contributo di concretezza assoluta. Ci sarà poi tempo per fare campagna elettorale. Ora non è questo il tempo. Matteo è contentissimo di dare una mano agli italiani". E' quanto afferma, in una nota, il senatore di Forza Italia Francesco Maria Giro. (com)