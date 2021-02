Energia: Ucraina, governo intende adottare misure per contenere crescita prezzo del gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo ucraino intende adottare misure per contenere l'eventuale crescita del prezzo del gas nel 2021. Lo ha affermato il ministro dell'Energia dell'Ucraina ad interim, Yuriy Vitrenko, specificando che l'obiettivo dell'esecutivo è contenere il costo del gas naturale per la popolazione sotto la soglia delle 6,99 grivnie per metro cubo. "Questa restrizione scade a marzo. Cosa succederà da aprile? Se il governo non avrà fatto nulla, allora in base alle condizioni di mercato che vediamo, ci si dovrebbe aspetterà un aumento dei prezzi. Ma il governo non lo permetterà e sta lavorando su una soluzione, senza interferenze eccessive sul mercato, che consentirà di garantire che entro la fine di quest'anno le persone non paghino per il gas più di 6,99 grivnie", ha detto Vitrenko. Il Consiglio dei Ministri dell'Ucraina aveva precedentemente introdotto la regolamentazione statale dei prezzi del gas fino alla fine della serrata contro il coronavirus o fino alla fine della stagione di riscaldamento, fissandoli al livello di 6,99 grivnie per metro cubo.(Rum)