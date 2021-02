Imprese: da Cdp 6 milioni per sostenere crescita del Gruppo Romani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cassa depositi e prestiti, attraverso un contratto di finanziamento da 6 milioni di euro, ha sostenuto la crescita sostenibile del Gruppo Romani, leader nella produzione e commercializzazione di pavimenti e rivestimenti in gres porcellanato per interni ed esterni. Stando al relativo comunicato stampa, Cdp affiancherà il Gruppo nella completa ristrutturazione, in ottica industria 4.0, degli impianti dello stabilimento di Roteglia: in particolare, l’investimento coinvolgerà sia il reparto forni, sostituendo i precedenti con nuovi bruciatori a forte risparmio energetico, sia il reparto scelta con l’istallazione di nuove linee automatiche e di nuova generazione che consentiranno un risparmio negli imballi e una migliore efficienza nella scelta di formati particolari. Nello stabilimento di Rubiera, prosegue la nota, il finanziamento andrà a sostenere il Gruppo nell’installazione di una turbina per la generazione di energia elettrica, che consentirà un risparmio energetico considerevole ed anche un minor impatto ambientale. (segue) (Com)