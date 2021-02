Imprese: da Cdp 6 milioni per sostenere crescita del Gruppo Romani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “È per noi motivo di orgoglio e privilegio lavorare con Cdp, e il finanziamento ricevuto ci consentirà di fare ulteriori passi nell’innovazione e nell’efficienza della nostra azienda, con l’obiettivo di continuare a crescere in modo sempre più sostenibile per l’ambiente”, ha commentato Giorgio Romani, presidente del Gruppo. “L’intervento di Cdp rappresenta un contributo concreto al percorso di crescita sostenibile intrapresa dal Gruppo Romani, in Italia e nel mondo”, ha aggiunto Paolo Calcagnini, vicedirettore generale e chief business officer di Cdp. L’operazione conferma, ha aggiunto, l’importante ruolo di Cassa depositi e prestiti a sostegno dei Gruppi Italiani che operano a livello globale e che sostengono importanti investimenti in ricerca e sviluppo. (Com)