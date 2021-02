Polonia: Tauron inizia lo sfruttamento di un nuovo giacimento di carbone a Jaworzno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società energetica polacca Tauron ha dato via allo sfruttamento di un nuovo giacimento di carbone. Lo rende noto il portale "Business Insider Polska". Si tratta di un giacimento presso la miniera Sobieski di Jaworzno le cui risorse vengono stimate a oltre 20 milioni di tonnellate di carbone bituminoso. La produzione sarà destinata ad alimentare la vicina centrale elettrica di Jaworzno. La società calcola di esaurire il giacimento nell'arco di una decina d'anni. Le risorse sono distribuite in un'area di circa nove chilometri quadrati e non si trovano sotto zone urbanizzate. (Vap)