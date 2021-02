Ue: Dombrovskis, con Recovery prestiti a interessi vantaggiosi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Next Generation Eu prevede prestiti, aumentando i livelli di debito, ma a interessi vantaggiosi. Lo ha detto il vice presidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, in conferenza stampa dopo l'Ecofin. "Quando gli Stati membri accedono ai prestiti" questo "aumenta il livello di indebitamento", ma "allo stesso tempo c'è la possibilità per gli Stati membri di prendere in prestito somme a interessi vantaggiosi", ha detto, riportando l'esempio dello strumento a sostegno dei sistemi come la cassa integrazione, Sure, i cui "bond della durata di 7 anni" hanno "interesse negativo". Questo significa che "per ogni 105 euro presi in prestito, gli Stati dovranno ridare 100 euro dopo 7 anni", ha spiegato. (Beb)