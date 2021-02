Governo: Di Battista, rete invasa da brutte figure ministri berlusconiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In queste ore la rete è "invasa dai video delle brutte figure fatte dai ministri berlusconiani durante l'ultimo governo Berlusconi. Si passa dai 'neutrini' della Gelmini al professor Brunetta che disse che aver scelto la politica gli tolse la possibilità di vincere il Nobel per l'economia". Lo rimarca su Facebook Alessandro Di Battista, ex deputato del Movimento cinque stelle. "A me delle gaffes o delle interviste zeppe di mitomania importa poco o nulla. Al contrario - puntualizza - mi interessano le grandi scelte della politica. Quelle che mostrano chi ha coraggio e chi abbassa le testa. Chi lavora per il popolo italiano e chi ha solo paura di perdere il posto da ministro". (Rin)