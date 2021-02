Sahel: Macron, dopo vertice di Pau si sono visti "veri risultati" nella lotta al terrorismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In seguito al vertice sul G5 Sahel che si è tenuto a Pau, nel sud ovest della Francia, nel gennaio dello scorso anno ci sono stati dei "veri risultati" nella lotta al terrorismo islamista nella zona delle "tre frontiere", situata tra Mali, Niger e Burkina Faso. Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron, durante una conferenza stampa tenuta all'Eliseo dopo aver partecipato in videoconferenza al vertice che si è tenuto a N'Djamena, nel Ciad. Il presidente ha sottolineato che lo Stato islamico nel Grande Sahara "ha perso la sua influenza" e ha "subito molte perdite". "Le principali vittime di questo terrorismo sono le popolazioni civili e gli Stati del Sahel e in seguito i miliari saheliani e i nostri", ha detto il presidente francese.(Frp)