Imprese: nasce Federated Innovation per innovazione nel campo delle life sciences, 32 aziende aderenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la firma dell’atto costitutivo nasce oggi a Mind Milano Innovation District, la Federated Innovation: un nuovo modello che aggrega aziende private che, beneficiando dell’ecosistema di Mind, svilupperanno progetti di innovazione nel campo delle life sciences e city of the future. Stando al relativo comunicato stampa, la Federated Innovation, promossa da Lendlease in qualità di responsabile della progettazione e dello sviluppo privato di Mind con il contributo di Cariplo Factory come soggetto catalizzatore, riunisce già oggi le prime 32 aziende eccellenti che collaboreranno in un ambiente virtuoso e collaborativo per accelerare la traduzione di idee in nuovi prodotti, processi e servizi che contribuiscano al rilancio economico del paese. Il modello, prosegue la nota, intende andare oltre l’open innovation e l’innovazione proprietaria, e si basa su un framework legale unico che consentirà di raccogliere nuove idee, progetti e visioni, di svilupparle in maniera rapida e lineare con modalità operative e procedure predefinite, al fine di metterle a disposizione di tutti, agendo in questo modo da “sviluppatore dell’innovazione”. Nello specifico, le aziende che prendono parte al modello sono A2A, Abb, Accenture, AstraZeneca, Bracco, Cereal Docks, Cisco, Daikin, Enel X, Eon Italia, Elettronica, Esselunga, Fabrick, Forte Secur Group, Lendlease, Life Sciences District, Maire Tecnimont, Mapei, Nippon Gases, Novartis, Podium, Poste Italiane, Promocoop Lombardia, Samsung Sds, Schneider Electric, Sicuritalia, Stevanato Group, Stora Enso, Tim, Vsblty, Windtre e Wood Beton. (segue) (Com)