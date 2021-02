Imprese: nasce Federated Innovation per innovazione nel campo delle life sciences, 32 aziende aderenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La creazione del modello, prosegue la nota, è stata possibile grazie alla collaborazione di Studio Legale Bird and Bird e Oxygy, rispettivamente per gli aspetti legali ed organizzativi, e di PlusValue, come facilitatore dei rapporti con le ancore pubbliche del distretto per la costruzione di un’agenda comune di ricerca e innovazione ad alto impatto sociale. Le aziende saranno raggruppate all’interno di 11 aree tematiche: Greentech, Urban digital tech, Fintech, Agrifood tech and wellbeing, Retail tech, Life sciences and Health care, Proptech and Smart spaces, Security and Defense, Mobility and Logistics, Energy e Construction Tech. Le aziende opereranno con i propri team di innovazione e ricerca all’interno della Federated Innovation, che raccoglierà le eccellenze nazionali e internazionali tra grandi, piccole e medie imprese sviluppando idee cross-tech e favorendo la contaminazione tra i diversi player che avranno interesse a collaborare all’interno dell’area tematica di appartenenza. Le aziende appartenenti ad una stessa industry saranno così invitate a cooperare con i propri competitor nel pieno rispetto delle norme di concorrenza e con aziende meno dimensionate o in via di sviluppo – come startup – ma con un capitale umano di talento per avviare gli iter autorizzativi e le sperimentazioni nel distretto di Mind su un determinato progetto e per un determinato obiettivo. Non meno importante, saranno favorite le progettualità congiunte tra aree tematiche diverse, al fine di moltiplicare le occasioni di sviluppo tecnologico e di accelerare i processi di innovazione volti ad accrescere il benessere degli individui e del pianeta. (segue) (Com)