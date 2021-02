Imprese: nasce Federated Innovation per innovazione nel campo delle life sciences, 32 aziende aderenti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ogni progetto nato all’interno della Federated Innovation, prosegue la nota, è chiamato a rispondere alle priorità e alle sfide strategiche articolate dalle aziende nell’agenda dell’innovazione del distretto. A una fase di sperimentazione segue successivamente una fase di “competizione”, che vedrà ogni azienda o gruppo di aziende sviluppare il progetto affinché venga selezionato e portato in Mind. “Siamo molto orgogliosi di aver dato vita alla Federated Innovation al termine di un percorso di lavoro articolato e molto sfidante per le caratteristiche uniche dell’iniziativa e per l’ambizione che il modello stesso si pone”, ha commentato Tommaso Boralevi, presidente di Federated Innovation. “Un obiettivo unico a livello globale: sviluppare innovazione trasversale in molti settori industriali sulla base del principio collaborate and compete tra le diverse aziende che ne prendono parte: una sfida coraggiosa resa possibile dalle molte aziende che hanno aderito e con le quali abbiamo già iniziato a lavorare per dare il via alla fase di implementazione del modello che vedrà, entro l’anno prossimo, la presentazione dei primi progetti d’innovazione generati, a dimostrazione del significativo impatto generato dall’ecosistema di Mind”, ha aggiunto. “Oggi prende forma in Italia una comunità di innovazione di aziende eccellenti che collaboreranno in progetti di ricerca per realizzare soluzioni per la vita e per l’uomo”, ha continuato Andrea Ruckstuhl, head of Italy and Continental Europe di Lendlease. (segue) (Com)