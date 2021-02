Imprese: nasce Federated Innovation per innovazione nel campo delle life sciences, 32 aziende aderenti (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Come Lendlease abbiamo voluto fortemente che Mind non fosse unicamente un progetto di real estate ma un ecosistema dell’innovazione trasversale in tutte le principali discipline del futuro e che puntiamo a collegare, in una logica di rete globale, ai progetti che Lendlease sta sviluppando nel mondo dove stiamo promuovendo il modello di Federated Innovation: Lendlease stessa è partner attivo e nell’ambito del nostro settore industriale stiamo promuovendo lo sviluppo dell’innovazione cross-tech, in particolar modo nel settore Life Sciences, con l’obiettivo di realizzare il modello delle città del domani che intende trovare soluzioni alle sfide poste dal grande cambiamento che è oggi in atto nel mondo intero”, ha spiegato. “Siamo orgogliosi di aver contribuito alla nascita del progetto accanto a partner così rilevanti e, in particolare, di poter rivestire il ruolo di ecosystem catalyst, che per noi è l’evoluzione naturale del lavoro che abbiamo svolto in questi anni”, ha aggiunto Carlo Mango, consigliere delegato di Cariplo Factory. “Fin dal principio, Cariplo Factory si è collocata all’interno dell’ecosistema italiano dell’innovazione con l’obiettivo di incrementarne la competitività, in sinergia con tutti gli attori: imprese, università, centri di ricerca, incubatori, acceleratori, startup e investitori; il nostro obiettivo è da sempre quello di promuovere nuovi modelli di innovazione, per permettere alle imprese di trarre il maggior beneficio dalle tecnologie esponenziali, per attrarre talenti e valorizzare il capitale umano del nostro paese, generare impatto non solo economico ma anche sociale”, ha affermato. (Com)