Governo: Di Battista, in esecutivo Draghi ministri FI responsabili di guerra in Libia

- Nel governo Draghi "ci sono tre ministri responsabili, per negligenza, passività e pavidità, dell'intervento militare in Libia, ovvero la più grande sconfitta geopolitica dell'Italia dalla seconda guerra mondiale in poi". Lo scrive su Facebook Alessandro Di Battista, ex deputato M5s. Citando Malcolm X, Di Battista quindi osserva che "mai come oggi la pubblica opinione ha il dovere di esercitare la memoria" a 10 anni dall'intervento militare in Libia. "Gheddafi non era affatto uno stinco di santo. Anzi. Come non lo erano, e non lo sono, molti suoi avversari. Ciononostante tutti sapevano che la deposizione violenta di Gheddafi avrebbe trascinato la Libia in una guerra civile senza precedenti, avrebbe creato instabilità, ancor piu' violenza, aumenti dei flussi migratori e aumento del rischio terrorismo. Lo sapeva Berlusconi che all'inizio era contrario ma poi si è piegato, la qual cosa lo rende ancor piu' colpevole. Lo sapevano i suoi ministri, tra i quali Brunetta, Carfagna e Gelmini", termina la sua invettiva Di Battista. (Rin)