Difesa: direttore Idex chiede a Netanyahu di approvare partecipazione aziende israeliane

- Il direttore della fiera International Defence Exhibition and Conference (Idex), che prenderà il via domenica, 21 febbraio, ad Abu Dhabi, Saeed al Mansouri, ha inviato una lettera al primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, per approvare la partecipazione di una delegazione delle imprese del settore della difesa dello Stato ebraico. Lo riferisce oggi il sito di notizie sulla tecnologia “CTech”, legato al quotidiano finanziario “Calcalist”. “La presenza della delegazione israeliana è estremamente importante per lo scambio di affari e per la costruzione di legali”, si legge nella missiva. Inoltre, la presenza delle aziende israeliane alla fiera negli Emirati Arabi Uniti “offre la possibilità di valutare le migliori soluzioni possibili alle minacce regionali e globali che fronteggiamo insieme”, prosegue la lettera di Al Mansouri. Domenica, 14 febbraio, la commissione governativa per le esenzioni dell’esecutivo israeliano non ha approvato il viaggio della delegazione di aziende israeliane verso gli Emirati, a causa delle limitazioni ai voli imposte per arginare la diffusione di Covid-19. Dopo la firma degli Accordi di Abramo per l’avvio delle relazioni diplomatiche tra Israele ed Emirati, lo scorso 15 settembre, le società del settore della difesa israeliana erano state invitate per la prima volta a partecipare apertamente a Idex, una mostra biennale sulla vendita di armi e tecnologia di difesa e la più grande del suo genere in Medio Oriente. Secondo quanto scritto da Al Mansouri, “sono attesi da Israele circa 270 partecipanti in rappresentanza di 50 aziende”. Idex è un evento di cinque giorni che si tiene presso l'Abu Dhabi National Exhibition Center.(Res)