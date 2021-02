Governo: Rospi, Popolo protagonista e Cambiamo insieme in nuova componente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato e presidente di Popolo protagonista, Gianluca Rospi, dichiara che "vista la grave emergenza sanitaria ed economica in corso, Popolo protagonista ha deciso di collaborare con Cambiamo, per mettere tutti insieme a disposizione dei cittadini e del governo le nostre competenze e professionalità. Con i colleghi della nuova componente - prosegue il parlamentare in una nota - ci accomunano gli stessi valori moderati, d’ispirazione popolare e liberale pur rimanendo autonomi e indipendenti". Rospi conclude sottolineando che "Popolo protagonista continuerà nel dialogo con tutte le forze moderate al fine di costruire un’ampia area che guardi ai valori del Partito popolare europeo". (Com)