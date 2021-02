Covid: Baldini (FI), necessario cambio passo comunicazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non possiamo continuare ad assistere ad una perenne confusione sul Covid e sulle misure da adottare, generata da dichiarazioni contrapposte che provengono anche dal mondo scientifico. Occorre basarsi sui dati, sui numeri e non sulle opinioni perché i cittadini hanno bisogno di indicazioni chiare, precise e puntuali". Lo afferma, in una nota, Maria Teresa Baldini, deputata di Forza Italia. "Sono moltissimi i danni causati da esternazioni improvvise e addirittura errate. Walter Ricciardi, che sulla necessità di un lockdown generale può anche avere delle ragioni, affermò ad esempio che le mascherine non erano necessarie per le persone sane - aggiunge -. Serve la massima prudenza in una fase tanto delicata in cui le nuove varianti spaventano come pure le infezioni sempre più frequenti tra giovani e bambini. La pandemia si sconfigge prima di tutto con il rispetto delle regole, indossando dispositivi di protezione e con una seria campagna di vaccinazioni. Serve – prosegue l'esponente azzurra - un cambio di passo come quello che auspica il presidente Draghi dal punto di vista comunicativo. Si mettano da parte le polemiche, i protagonismi e si vada avanti con la massima collaborazione di tutti per sconfiggere la pandemia con informazioni certe basate su dati oggettivi. Solo così l'Italia potrà ripartire", conclude.(com)