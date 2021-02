Arrivano in Ungheria i primi vaccini cinesi, l'Ue è contraria ma non può impedirlo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l'arrivo oggi a Budapest della prima fornitura di vaccini prodotti dalla cinese Sinopharm, l'Ungheria si avvia a divenire il primo Paese dell'Unione europea a impiegare il preparato anti-Covid sviluppato dal gigante asiatico. Le prime vaccinazioni inizieranno dopo i controlli e gli esami del Centro nazionale di salute pubblica ungherese, ma appare chiara la volontà politica del governo magiaro di accelerare sull'impiego del ritrovato cinese, una scelta che ha delle ragioni sanitarie ed economiche di rilevanza interna ma anche delle evidenti ripercussioni nei rapporti con l'estero, specialmente con l'Unione europea. Già il 29 gennaio le autorità di Budapest avevano approvato il vaccino di Sinopharm, con un accordo che prevede la fornitura di cinque milioni di dosi, sufficienti a vaccinare 2,5 milioni di persone. Le consegne dovrebbero avvenire in quattro fasi nell'arco di quattro mesi, secondo quanto specificato dal ministro degli Esteri ungherese, Peter Szijjarto. L'autorizzazione da parte dell'Agenzia nazionale di farmacia e salute alimentare (Ogyei) è stata preceduta da un decreto del governo che ha consentito di dare il via libera a qualsiasi vaccino già somministrato ad almeno un milione di persone in almeno tre Paesi del mondo. Il vaccino di Sinopharm si è aggiunto così alla lista di quelli già approvati dall'Ogyei, ovvero i vaccini di Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca e da ultimo il vaccino russo Sputnik V. L'opposizione ungherese ha denunciato una pressione dell'esecutivo sull'Ogyei per autorizzare il vaccino cinese e la stessa Camera dei medici (Mok) ha tenuto a precisare che Budapest dovrebbe continuare a seguire le regole di sicurezza in modo trasparente e approvare la commercializzazione solo dopo una valutazione che rispetti le regole dell'Agenzia europea dei medicinali (Ema).A suggerire che la scelta dei vaccini non sia una questione meramente sanitaria ma che per l'Ungheria di Viktor Orban abbia anche un profilo politico non sono solo gli strali dell'opposizione, ma le stesse dichiarazioni di diversi esponenti dell'esecutivo. Già prima dell'approvazione, Budapest ha più volte giustificato le aperture verso il vaccino cinese e quello russo lamentando la lentezza degli approvvigionamenti da parte dell'Ue e contrapponendovi i successi di Paesi quali Israele e Regno Unito. Lo ha fatto per esempio Szijjarto il 22 gennaio scorso, dopo essere stato in visita a Mosca per negoziare un accordo di fornitura dello Sputnik V. Per i detrattori del governo, la strategia di Orban è chiara: contare su forniture tempestive di dosi da Russia e Cina per accelerare la campagna vaccinale nazionale di fronte alle difficoltà e lentezze europee, per sfruttare poi questo successo politico come un'ennesima arma da usare contro Bruxelles. Di fronte all'immobilismo delle istituzioni europee, l'Ungheria contrapporrebbe la maggiore efficienza dello Stato-nazione. Occorre precisare che i vaccini non sono però l'unico ambito nel quale l'Ungheria cerca di approfondire la cooperazione bilaterale con Pechino e più in generale di consolidare i propri rapporti con Paesi extra Ue. Orban persegue da tempo una politica di apertura verso est volta a ridimensionare il peso degli scambi commerciali con l'Occidente, soprattutto con i vicini Paesi europei, nell'economia nazionale. Non è un caso che l'Ungheria sia stata il primo Stato membro dell'Ue a unirsi alla cosiddetta Nuova Via della seta, il gigantesco progetto di infrastrutture concepito dalla Cina per ridisegnare i rapporti commerciali e diplomatici verso l'Asia centrale, l'Europa e l'Africa nei prossimi decenni.Al di là di profili sanitari ed economici, l'avvicinamento tra Budapest e Pechino ha coinvolto anche l'ambito universitario. A partire dal 2024 Budapest ospiterà una sede dell'Università Fudan. Si tratta del primo ateneo cinese, basato nella città di Shanghai, ad attivare un distaccamento nel territorio dell'Ue. Fudan occupa il 34mo posto nella classifica QS World University Rankings e conta 4.500 docenti e oltre 30 mila studenti. A riprova del carattere strategico attribuito al progetto, il governo ungherese ha deciso di sostenerlo con un finanziamento di oltre 821 milioni di fiorini (2,2 milioni di euro). La sede distaccata di Budapest dovrebbe attivare corsi di indirizzo economico, medico, tecnico e di relazioni internazionali, raccogliendo un corpo studentesco che il quotidiano "Magyar Hirlap" stima possa essere di 5-6 mila unità e di circa 500 per quanto riguarda il personale docente. Se l'obiettivo dichiarato di questa iniziativa è di contribuire all'internazionalizzazione dell'istruzione ungherese, alla promozione degli investimenti cinesi nel Paese centro-europeo e alla fondazione di centri di ricerca e sviluppo di compagnie cinesi in Ungheria, c'è chi lo ritiene l'ennesimo motivo di preoccupazione per la libertà dell'istruzione superiore nel Paese.L'esecutivo ungherese ha infatti modificato le strutture di amministrazione di molte università, mettendovi a capo personalità politicamente allineate. L'anno scorso la questione è tornata alla ribalta con la decisione del governo di trasferire la proprietà dell'Università del teatro e delle arti cinematografiche (Szfe) a una fondazione privata vicina a Fidesz. Dalla fine del 2019, inoltre, Budapest non ospita più la Central European University (Ceu), fondata dall'investitore e filantropo George Soros, che ha spostato la propria sede a Vienna a causa della modifica alle condizioni che consentono agli istituti di istruzione superiore stranieri di svolgere le loro attività in territorio magiaro. La relativa legge, adottata nell'aprile del 2017 con urgenza e presentata come volta a salvaguardare la qualità dell'insegnamento e riformare il regime delle relative licenze, è stata dichiarata incompatibile con il diritto dell'Unione europea con una sentenza della Corte di giustizia Ue pronunciata lo scorso ottobre. La sentenza ha accolto il ricorso proposto dalla Commissione europea contro Budapest per inadempimento degli impegni assunti in seno all'Organizzazione mondiale del commercio (Omc) e per violazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Ue in tema di libertà accademica. Alla luce della vicenda Ceu, resta dunque singolare la scelta di aprire le porte a un'università straniera come quella di Fudan, assicurandole inoltre un sostegno diretto dalle finanze pubbliche ungheresi. (Vap)