Romania: premier Citu, "rimbalzo" dell'economia è una certezza (2)

- "L'economia romena tuttavia si è contratta nel 2020 solo del 3,9 per cento. Abbiamo preso le misure migliori dal punto di vista economico e infranto tutte le stime apocalittiche. Insieme siamo riusciti a recuperare l'economia e ad ottenere questo risultato", ha continuato Citu. Il premier romeno ha sottolineato che il 2021 è l'anno delle riforme e degli investimenti. "Non ci fermiamo qui. Quest'anno è l'anno delle riforme e degli investimenti. Stiamo correggendo 30 anni di rinvii e populismo. In questo primo mandato, di quattro anni, prometto di mettere l'economia su un percorso di crescita economica sostenibile e di creare un ambiente economico in cui tutti i romeni abbiano la possibilità di avere successo", ha affermato Citu. (Rob)