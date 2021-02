Imprese: Visa presenta nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Visa ha annunciato VisaNet+Ai, una suite di servizi potenziati dall’intelligenza artificiale che consentono di rispondere ad una serie di annose sfide per banche, commercianti e consumatori, come i ritardi e la confusione nella gestione del saldo contabile e l'imprevedibilità del regolamento giornaliero dei conti (settlement) per le istituzioni finanziarie. Stando al relativo comunicato stampa, VisaNet+Ai comprende diverse soluzioni innovative, tra cui “smarter posting” e “smarter settlement forecast”, nonchè “smarter stand-in processing”, una funzione annunciata lo scorso agosto: queste innovazioni sfruttano l’intelligenza artificiale e le alte prestazioni del network di Visa per contribuire a rendere i pagamenti più predittivi, trasparenti e veloci. "I nostri clienti, partner e titolari di carta si rivolgono a noi per ottenere informazioni rilevanti e basate sui dati in modo da gestire al meglio le loro attività imprenditoriali e finanziarie, soprattutto in un momento come questo: oggi annunciamo una serie di servizi che utilizzano l'Ai per facilitare ai consumatori la gestione dei loro conto e alle istituzioni finanziarie la gestione del loro business", ha commentato Jack Forestell, chief product officer di Visa. "Con il nostro investimento nell'infrastruttura Ai, stiamo sbloccando in tempo reale nuove soluzioni per problemi complessi: questo è solo l'inizio di ciò che possiamo fare con il potere predittivo dell'intelligenza artificiale", ha concluso. (Com)