Sardegna: assessore Sanità Nieddu, somministrare vaccino AstraZeneca anche agli over 55

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La regione Sardegna chiederà all'Aifa (Agenzia italiana del farmaco) e al ministero della Salute di rivedere la posizione sul limite d'età per il vaccino AstraZeneca e di poterlo somministrare anche alle persone che hanno superato il 55esimo anno di età. Lo ha reso noto l'assessore regionale alla Sanità, Mario Nieddu, dopo aver sentito i vertici della casa farmaceutica anglo-svedese che consegnerà nel secondo trimestre dell'anno in corso circa 22 milioni di dosi in Italia, di cui 594 mila andranno alla Sardegna. Nieddu ha evidenziato come in altri Paesi "si va oltre i 55 anni e il prodotto sta funzionando benissimo". La possibilità di somministrare il vaccino anche a persone fino a 65 anni di età, ha continuato l'assessore, "consentirebbe di arrivare all'estate con un grandissimo numero di vaccinati delle categorie produttive". Secondo Nieddu, "ci sono studi che dicono che se la seconda dose viene somministrata entro la dodicesima settimana, l'efficacia arriva all'82 per cento". (Rsc)