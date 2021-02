Sahel: Macron, al momento nessuna riduzione dell'operazione Barkhane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato che al momento non è prevista una riduzione degli effettivi dell'operazione militare Barkhane attiva nel Sahel contro la minaccia jihadista. "Delle evoluzioni senza dubbio significative saranno apportate al nostro dispositivo militare nel Sahel a tempo debito, ma non nell'immediato", ha detto Macron dopo aver partecipato in videoconferenza al vertice di N'Djamena sul G5 Sahel, il dispositivo militare congiunto tra Mali, Burkina Faso, Ciad, Mauritania e Niger. "Lottiamo contro un nemico comune, che ha già colpito sul nostro territorio, la cui agenda è internazionale e che ha fatto della regione del Sahel la sua principale zona di operazione. Questo nemico è il terrorismo islamista", ha detto Macron. Nel corso del suo intervento il presidente francese ha anche sottolineato la necessità di "dare una prospettiva alle popolazioni del Sahel" riportando nella regione "la sicurezza" e i "servizi alle popolazioni. Per questo, ha sottolineato il presidente. È attraverso lo sforzo "collettivo e l'azione concreta sul territorio che riusciremo", ha detto il capo dello Stato.(Frp)