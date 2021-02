Speciale difesa: Iraq, nessun militare italiano ferito in attacco contro base internazionale a Erbil

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nessun militare italiano è rimasto ferito nell’attacco di ieri contro la base della coalizione internazionale a Erbil, nella regione autonoma del Kurdistan iracheno. Lo riferisce un comunicato stampa del ministero della Difesa. “Alle ore 19:30 ora italiana del 15 febbraio è scattato per la base della coalizione internazionale a Erbil in Iraq l'allarme per un attacco di almeno 3 razzi Idf (fuoco indiretto). Nessuno ferito o danno materiale al personale italiano dislocato. Il personale ha trovato riparo nei bunker nel corso dell'allarme, che è cessato alle ore 20:30 (ora italiana)”, si legge nella nota. Nella nota il ministero della Difesa ricorda come il portavoce della coalizione internazionale guidata dagli Stati Uniti ha confermato l'attacco, affermando che "un contractor civile è stato ucciso e cinque contractor civili sono rimasti feriti e un soldato americano è rimasto ferito a seguito dell'attacco". (Com)