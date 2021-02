Speciale difesa: Russia, nuova udienza processo Navalnyj per diffamazione si terrà il 20 febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prossima udienza del caso che vede imputato l’oppositore russo, Aleksej Navalnyj, per il reato di diffamazione nei confronti di un veterano della Seconda guerra mondiale si terrà il 20 febbraio. Lo ha annunciato il giudice che dirige il processo in corso nel tribunale distrettuale Babushkinskij di Mosca che ha ritenuto necessario un nuovo rinvio dopo che il pubblico ministero e i legali della difesa hanno presentato le rispettive richieste per la conclusione del caso. L'accusa ha chiesto una mula di 950 mila rubli (circa 10 mila euro), mentre la difesa la completa assoluzione di Navalnyj. Il codice penale russo per il reato di “diffamazione contro un veterano” non prevede una condanna alla reclusione. Le accuse contro Navalnyj sono state avanzate prima che le pene per il reato di diffamazione online fossero inasprite alla fine del 2020. La fattispecie che vede imputato Navalnyj prevede come pena massima una multa sino a un milione di rubli (circa 11.200 euro) o 240 ore di lavori socialmente utili. (Rum)