Speciale difesa: Slovenia, il Parlamento respinge la mozione di sfiducia contro il governo

- "L'attuale governo, in particolare il primo ministro Janez Jansa, viola i principi costituzionali fondamentali e indebolisce i meccanismi di controllo", si leggeva nella mozione. Erjavec era il potenziale candidato dell'opposizione a primo ministro per conto della Coalizione dell'arco costituzionale, che comprende oltre a Desus anche i socialdemocratici (Sd), la lista Marjan Sarec (Lms), il partito Alenka Bratusek (Sab) e il partito Sinistra (Levica). Negli ultimi 15 anni Erjavec è stato ministro in diversi governi, compresi i precedenti governi Jansa in cui è stato ministro della Difesa e degli Esteri. Il tentativo del presidente Borut Pahor di persuadere Jansa e l'opposizione a cooperare sulle questioni legate alla pandemia e creare un "clima di fiducia" era fallito nelle scorse settimane. (Seb)