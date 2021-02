Speciale difesa: al via esercitazioni navali congiunte Russia-Iran nell’Oceano Indiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia e l’Iran hanno avviato esercitazioni navali congiunte nella regione settentrionale dell’Oceano Indiano. Lo ha detto Maksim Suslov, portavoce dell’ambasciata russa a Teheran, all’agenzia di stampa “Tass”. “Le esercitazioni sono cominciate. Lo confermiamo”, ha detto. Secondo un ufficiale dell’esercito iraniano, l’addestramento congiunto con la Russia mira a contribuire alla sicurezza marittima, combattendo pirateria e terrorismo. Il portavoce dell’esercitazione congiunta, contrammiraglio Gholamreza Tahani, ha detto che essa si svolge con lo slogan “Cooperazione collettiva in mare per la sicurezza del commercio marittimo” in un’area di 17 mila chilometri, con un messaggio di pace e amicizia. “Oltre a unità di superficie e navali della Marina militare iraniana e della Marina del Corpo delle guardie della Rivoluzione islamica (Irgc), partecipano unità russe consistenti in un cacciatorpediniere Stoiky, una nave da logistica KoLa e un elicottero”, ha aggiunto l’ammiraglio. “Nell’esercitazione sono previsti vari esercizi tattici, come salvare un’imbarcazione dal fuoco, liberare una nave attaccata, attaccare obiettivi specifici, colpire bersagli in aria di notte”, ha aggiunto Tahani. (Res)