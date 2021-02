Speciale difesa: Nicaragua, Amnesty International, governo intento ad aumentare repressione dissenso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dall’inizio della crisi in Nicaragua, nel 2018, le autorità si sono dedicate a contrastare, ad ogni costo, l'attivismo e la difesa dei diritti umani. Lo denuncia l’Ong Amnesty International in un nuovo rapporto dal titolo “Nel silenzio a ogni costo. Tattiche di Stato per rafforzare la repressione in Nicaragua”. “Per quasi tre anni, il governo di Daniel Ortega ha dimostrato più volte di essere disposto a fare qualsiasi cosa per impedire che i diritti umani diventino una realtà in Nicaragua”, ha affermato Erika Guevara Rosas, direttrice per le Americhe di Amnesty International. “Quando le immagini della violenta repressione delle proteste di massa, emerse in risposta a una serie di riforme del sistema di sicurezza sociale, hanno riempito le prime pagine dei principali giornali di tutto il mondo nel 2018, è emerso che la crisi dei diritti umani nel Paese aveva ha raggiunto il suo apice. Tuttavia, l'incubo continua”, ha aggiunto. “Ottenere giustizia in Nicaragua sembra impossibile. La comunità internazionale deve compiere passi decisivi per fermare l'incubo in cui vive la popolazione e intraprendere azioni che diano pieno sostegno a tutti coloro che continuano la loro lotta per un Nicaragua libero dalla repressione. Non ci fermeremo nel nostro lavoro di denuncia fino a quando il governo nicaraguense non renderà conto delle sue azioni e porrà fine alle violazioni dei diritti umani”, ha detto Erika Guevara Rosas. (Mec)