Speciale difesa: Cile, maggioranza favorevole a maggiori restrizioni a ingresso migranti irregolari

- Il governo del Cile ha già rimpatriato 138 migranti irregolari il 10 febbraio, in prevalenza venezuelani, giunti nel paese dalla frontiera nord al confine con la Bolivia. I migranti sono stati trasferiti attraverso un volo della forza aerea partito da Iquique e diretto a Caracas e Bogotà. "Non c'è alcun paese al mondo che apre le sue frontiere (...). Non siamo capaci di sopportare una migrazione illegale e massiccia", ha detto il ministro della Difesa cileno Baldo Prokurica, che il 9 febbraio era in missione a Colchane, punto di approdo principale del flusso di irregolari nella regione settentrionale di Tarapacà. Oltre al ministro della Difesa sul posto c'erano anche i ministri dell'Interno, Rodrigo Delgado degli Esteri, Andres Allamand. Nell'occasione la delegazione governativa ha presentato i principali punti del piano di azione del governo per risolvere la crisi legata all'ingresso di migliaia di migranti irregolari, principalmente venezuelani, lungo il confine settentrionale con la Bolivia. Tra questi l'apertura di centri di accoglienza transitori per migranti, la cooperazione delle forze armate nel controllo delle frontiere, l'intensificazione delle espulsioni e una campagna di informazione internazionale per scoraggiare la migrazione irregolare. (Abu)