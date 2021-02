Speciale difesa: Ue-Usa, convegno sul futuro dei rapporti transatlantici, “Draghi avrà voce importante”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I rapporti, secondo Dassù, dipenderanno in ogni caso “da quello che faranno i Paesi europei”. “Non si tornerà al vecchio atlantismo: anche per Biden, come per Trump, si è in una fase di ‘competizione estrema’ con la Cina. Il presidente statunitense valuterà quanto gli alleati europei metteranno sul tavolo da questo punto di vista. Inoltre, chiederà agli europei di fare di più per la difesa comune. E, infine, proporrà un summit per la democrazia, idea già avanzata dai suoi consiglieri e confermata dal segretario di Stato Antony Blinken”. Per l’ex sottosegretario agli Esteri, in ogni caso, il Regno Unito “resterà un alleato preferenziale”, poiché il premier Boris Johnson “si è schierato molto nettamente per il contenimento attivo della Cina”. Al contrario, la Germania avrà “problemi notevoli”, perché gli Usa ne mettono in discussione l’approccio “troppo mercantilistico” in politica estera. A questo proposito, Dassù ha ricordato in particolare le critiche di Washington all’accordo europeo sugli investimenti con la Cina firmato nelle scorse settimane. (Gmr)