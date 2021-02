Speciale difesa: Turchia-Usa, telefonata Cavusoglu-Blinken, focus su Pkk e Siria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri della Turchia, Mevlut Cavusoglu, ha avuto una conversazione telefonica con il nuovo segretario di Stato Usa, Antony Blinken. Lo riferisce un comunicato della diplomazia di Ankara. Durante il colloquio, Cavusoglu ha espresso il “fastidio” della Turchia per la nota con cui il dipartimento di Stato Usa ha reagito inizialmente al ritrovamento di 13 turchi morti in una grotta a Gara, nel nord dell’Iraq, per la cui uccisione le autorità turche hanno accusato il Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk). Da parte sua, Blinken “ha espresso condoglianze per la morte di ostaggi turchi nel nord dell’Iraq, e ha affermato il nostro parere secondo cui il Pkk è responsabile”, secondo quanto riferisce un nuovo comunicato della diplomazia Usa. Secondo la nota turca, il principale argomento della conversazione sono state le relazioni bilaterali, oltre che alcune questioni regionali come la Siria, il Mediterraneo orientale, l’acquisto dei sistemi di difesa S-400 dalla Russia e la lotta contro il terrorismo, incluso il Pkk e la “Feto” (nome che Ankara attribuisce al movimento guidato dal predicatore turco Fethullah Gulen, ritenuto responsabile del fallito golpe contro il presidente Recep Tayyip Erdogan del 15 luglio 2016). Secondo la nota Usa, “Blinken ha sottolineato l’importanza della relazione bilaterale fra Usa e Turchia, il nostro interesse condiviso nella lotta al terrorismo e l’importanza delle istituzioni democratiche, della governance inclusiva e del rispetto per i diritti umani”. Inoltre, “entrambe le parti hanno promesso di rafforzare la cooperazione e il sostegno per una soluzione politica al conflitto in Siria”. Blinken ha anche “esortato la Turchia a non tenere il sistema missilistico S-400 russo” e ha “espresso sostegno per i colloqui esplorativi fra gli alleati Nato Turchia e Grecia”. (Tua)