Omc: Argentina si congratula con direttrice Ngozi Okonjo-Iweala per elezione

- Il governo dell'Argentina ha trasmesso a Ngozi Okonio-Iwela le proprie congratulazioni per essere diventata "la prima donna e la prima africana alla guida dell'Organizzazione mondiale del commercio (Omc)". In una nota diffusa dal ministero degli Esteri, Buenos Aires ha ribadito la propria "scomessa sul multilateralismo" e sottolineato "l'importanza di procedere rapidamente nella preparazione della prossima conferenza ministeriale dell'Omc". Un vertice che si terrà quest'anno, ma in data ancora da definire, "in cui si sperano di raggiungere, tra le altre cose, progressi in materia di Agricoltura ed eliminazione dei sussidi alla pesca", conclude la nota. Il paese sudamericano è da tempo impegnato nella battaglia per la revoca di aiuti alle attività peschiere ritenute a vario titolo dannose per l'ecosistema e la sostenibilità economica del settore. (segue) (Abu)