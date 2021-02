Omc: Argentina si congratula con direttrice Ngozi Okonjo-Iweala per elezione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Okonjo-Iweala si è proposta come la “candidata delle riforme”. Terzo direttore generale dell’Omc a provenire da un Paese del sud del mondo - dopo il thailandese Supachai Panitchipakdi e il brasiliano Roberto Azevedo, suo più vicino predecessore -, Okonjo-Iweala è anche presidente del consiglio di amministrazione di Gavi, l’alleanza globale dei vaccini, e co-presiede la Commissione globale per l'economia e il clima. “L’Omc deve rivolgere la sua attenzione alla pandemia di Covid-19 e alla ripresa dell’economia mondiale”, ha commentato di recente l’economista diplomata ad Harvard tramite il suo portavoce. Dichiarazioni che avvengono in un momento in cui diviene sempre più urgente un riequilibrio nella distribuzione delle dosi di vaccino destinate ai Paesi del sud del mondo. Gli appelli dell’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) ad un accesso equo al vaccino potrebbero trovare nella figura di Okonjo-Iweala un solido alleato, in particolare per un continente - come l’Africa - in preda ad un sostegno sanitario impari e ad altalenanti equilibri politici. A metà ottobre l’ex ministra specializzata nello sviluppo regionale aveva inoltre annunciato due priorità per un suo eventuale mandato: la conclusione di un accordo sulle sovvenzioni per la pesca e la rifondazione del tribunale dell’Omc, organismo che si occupa di risolvere i contenziosi. (segue) (Abu)