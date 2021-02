Omc: Argentina si congratula con direttrice Ngozi Okonjo-Iweala per elezione (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la nuova amministrazione statunitense guidata da Joe Biden appena entrata in carica, e nell'attuale momento storico complicato dall'emergenza Covid, sono molte le sfide che si pongono di fronte a Okonjo-Iweala: dal confronto commerciale fra Stati Uniti e Cina alla regolarizzazione delle attività digitali, dalla gestione dei rapporti globali con l'Unione europea nel post-Brexit alle conseguenze del congelato accordo Mercosur, fino all'attuazione dell'accordo sulla Zona di libero scambio continentale africana (AfCfta), un accordo che istituisce di fatto il più grande mercato libero dalla creazione dell’Omc coinvolgendo un mercato di 1,2 miliardi di persone in Africa. Pur ratificato da tutti i Paesi del continente, eccezion fatta per l’Eritrea, il progetto ha già sollevato resistenze, in primis da parte della Nigeria: con un Prodotto interno lordo (Pil) stimato in 2.500 miliardi di dollari, la portata del progetto promosso dall’Unione africana scuote i mercati interni e rimette in causa il ruolo del continente negli equilibri globali, lasciando presumere nuove alleanze e possibili nuovi blocchi. (Abu)