Russia: Cremlino, rivelazioni "Novaya Gazeta" su esecuzioni in Cecenia competenza forze dell'ordine

- Le informazioni contenute nell'articolo del quotidiano russo "Novaya Gazeta" sulle esecuzioni extragiudiziali presumibilmente avvenute ad opera di agenti delle forze dell'ordine in Cecenia nel 2017 sono di competenza delle autorità di sicurezza. È quanto dichiarato dal portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov. "Non posso rispondere. Non ho familiarizzato con questo materiale. È più probabile che tali materiali siano di competenza Forze dell'ordine, spero che siano riusciti a prenderne visione", ha dichiarato Peskov. In precedenza "Novaya Gazeta" ha pubblicato un articolo in cui gli autori affermano che agenti delle forze dell'ordine cecene, prima di presunte esecuzioni extragiudiziali avvenute nel gennaio 2017, avrebbero costretto diversi detenuti a giurare fedeltà allo Stato islamico davanti alle telecamere per poi rinunciarvi. Alla fine di gennaio 2017, riferisce il quotidiano russo, 27 ceceni sarebbero stati giustiziati sul territorio del reggimento di pattuglia Akhmat Kadyrov. (Rum)