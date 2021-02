Corea del Nord: Covid, Pyongyang ha tentato di hackerare Pfizer per informazioni su vaccini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Nord ha tentato di sferrare un attacco informatico contro la società farmaceutica Pfizer per ottenere informazioni in merito ai vaccini contro il coronavirus e alle tecnologie impiegate per la loro produzione. E' quanto affermato oggi dal Servizio di intelligence nazionale della Corea del Sud. Secondo un parlamentare sudcoreano, Ha Tae-keung, l'intelligence ha fornito un resoconto all'Assemblea nazionale "in merito al tentativo della Corea del Nord di appropriarsi di tecnologie relative alla produzione e alla somministrazione di vaccini contro il coronavirus, utilizzando metodi di guerra informatica per hackerare Pfizer". Secondo l'intelligence sudcoreana, la Corea del Nord dispone di un esercito di migliaia di hacker di stato ben addestrati, che utilizzerebbe tra le altre cose per il furto di criptovalute e valuta digitale. La Corea del Nord si è posta in auto-isolamento all'inizio del 2020 per prevenire la diffusione della pandemia sul proprio territorio, e da allora non ha segnalato alcun caso di contagio. La chiusura ha però aggravato le difficoltà economiche scontate da Pyongyang, già oggetto di un rigido regime di sanzioni internazionali adottato in risposta ai suoi programmi balistico e nucleare. (Git)