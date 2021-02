Paesi Bassi: tribunale dell'Aia dispone immediata revoca del coprifuoco (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il coprifuoco nei Paesi Bassi, introdotto il 23 gennaio, è stato prorogato sino al 3 marzo. Entra in vigore dalle 21 sino alle 4:30 del mattino e impedisce di lasciare le proprie abitazioni senza una valida ragione, pena una multa sino a 95 euro. L'imposizione del coprifuoco e l'inasprimento delle misure restrittive a causa della diffusione del coronavirus hanno provocato massicce proteste in diverse città dei Paesi Bassi alla fine di gennaio. Ad Haarlem e Rotterdam, le forze dell'ordine sono state costrette a usare i gas lacrimogeni per disperdere i raduni. In tutto il Paese sono stati effettuati degli arresti di massa. (Beb)