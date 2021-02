Lombardia: Regione, in area Bovisa del Politecnico un Centro di incubazione dell'Agenzia Spaziale Europea (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie al nostro sostegno - ha aggiunto l'assessore - il Politecnico potrà partecipare al bando dell'Agenzia Spaziale Europea volto ad individuare un prime contractor che possa avviare e gestire un nuovo Esa Bic in Italia, una sfida innovativa e avvincente che, in caso di aggiudicazione della gara, assicurerebbe il coinvolgimento attivo degli stakeholder lombardi della filiera dell'Aerospazio così da fare sistema e massimizzare i risultati del programma del Centro di incubazione delle imprese. La nostra volontà è riportare la Lombardia dove merita, dopo un anno difficilissimo a causa dell'emergenza sanitaria che ci ha colpiti duramente; è una sfida impegnativa ma progetti come questi possono certamente aiutarci a raggiungere il risultato". "Giovani, innovazione, ricerca e tecnologia, settori strategici per una sfida ambiziosa che vogliamo giocare perchè la Lombardia ha bisogno di questo e ai giovani determinati dico 'in Lombardia siete a casa'". (Com)