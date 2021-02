Imprese: Riso Scotti punta all’innovazione digitale con Vodafone Business e Microsoft (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grazie alla digitalizzazione e alla remotizzazione avviata con il sostegno di Vodafone Business e Microsoft, si legge nel documento, il Gruppo ha potuto efficacemente proseguire i propri processi di selezione e formazione del personale ed è riuscita a completare il programma di inserimento interamente da remoto. “La consulenza attiva di Vodafone Business e le tecnologie Microsoft ci hanno permesso di abilitare in tempo zero una nuova modalità di lavoro per oltre 100 dipendenti, consentendoci di rimanere operativi, seguire da remoto la nostra produzione – che non si è mai fermata neanche nelle fasi più dure della pandemia – e proseguire nel nostro percorso di crescita: abbiamo sperimentato nuove possibilità di interazione e collaborazione, che continueremo a utilizzare anche al termine dell’emergenza sanitaria, a sostegno di uno smart working 4.0 come soluzione più efficiente, produttiva ed equilibrata per il futuro”, ha commentato Piero Carbonera, responsabile sistemi informativi di Riso Scotti. “Una formula che integra formazione e organizzazione delle risorse umane a consulenza giuslavoristica specialistica e tecnologia adattata ad infrastrutture distribuite e complesse: è difficile fare previsioni in questo momento particolare ma mi aspetto che, nella nuova normalità, grazie alla trasformazione digitale avviata saremo in grado di dimezzare le nostre trasferte in Italia e all’estero, raccontando in digitale la bontà, la genuinità e la salubrità del riso Made in Italy”, ha aggiunto. (segue) (Com)