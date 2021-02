Imprese: Riso Scotti punta all’innovazione digitale con Vodafone Business e Microsoft (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Le imprese che utilizzano la tecnologia per cambiare i propri modelli di business e che investono in un percorso di trasformazione digitale si stanno dimostrando più resilienti: il progetto avviato con Riso Scotti consolida la nostra relazione strategica e dimostra come aziende leader nei rispettivi campi possano unire le forze per migliorare l’esperienza per i clienti e contribuire alla diffusione di servizi digitali, abbattendo barriere di costi e complessità”, ha continuato Raffaele Gricinella, head of Soho and Sme Marketing di Vodafone Business. “La missione di Vodafone Business è di semplificare l’accesso alla trasformazione digitale delle imprese, ascoltando le esigenze specifiche dei clienti e offrendo loro le soluzioni più innovative sul mercato grazie all’ecosistema di partnership nazionali e internazionali che ha costruito”, ha aggiunto. “Siamo orgogliosi di aver aiutato, con le nostre tecnologie, una realtà storica del Made in Italy come Riso Scotti a restare al fianco dei consumatori anche durante il lockdown, quando i prodotti agroalimentari hanno giocato un ruolo ancora più centrale sulle nostre tavole e nelle nostre case: la pandemia ha confermato l’importanza della digitalizzazione, e in particolar modo del cloud computing e dell’intelligenza artificiale, a sostegno della continuità del business e della competitività delle aziende”, ha concluso Luba Manolova, direttore della divisione Microsoft 365 di Microsoft Italia. (Com)