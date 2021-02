Credito: Abi-Gbic, regole più flessibili per ridurre l'impatto economico della pandemia sull'economia europea (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le nuove regole della vigilanza europea - commenta Giovanni Sabatini, direttore generale dell'Abi - sono state concepite prima della pandemia, in un contesto completamente diverso dall'attuale: è necessario continuare a insistere nelle sedi europee per correggere tali norme, valutando deroghe o sospensioni temporanee delle stesse, così da evitare automatismi indesiderati effetti prociclici". "Per sviluppare ulteriormente il quadro esistente dell'Unione bancaria, non è necessario creare un nuovo assetto istituzionale. Invece, il rafforzamento del ruolo dei sistemi nazionali di garanzia dei depositi anche all'interno del secondo pilastro dell'Unione bancaria potrebbe portare vantaggi sostanziali", osserva Karl-Peter Schackmann-Fallis, membro dell'executive board dell'Associazione tedesca delle Casse di risparmio, che attualmente presiede il Gbic. Abi e Gbic - si legge in una nota - rilevano che il quadro regolamentare in materia di gestione delle crisi bancarie dovrebbe tenere conto del principio di proporzionalità e deve essere in linea con il principio di sussidiarietà. In analogia a quanto previsto per il meccanismo di vigilanza unico, anche la gestione delle crisi bancarie può essere sviluppata su due livelli: per le banche assoggettabili a risoluzione interverrà l'autorità di risoluzione europea, per le banche dei territori opererà l'autorità di risoluzione nazionale sulla base di regole omogenee. In tale contesto un quadro armonizzato mirato per l'insolvenza delle banche europee, con un ruolo rafforzato per gli schemi nazionali di garanzia dei depositi, produrrebbe vantaggi, rafforzando l'Unione Bancaria senza modificare l'impostazione istituzionale. (segue) (Com)