Credito: Abi-Gbic, regole più flessibili per ridurre l'impatto economico della pandemia sull'economia europea (3)

- Per quanto riguarda il recepimento delle regole di Basilea3+, Abi e Gbic ritengono che il contesto attuale richieda una sospensione temporanea del processo legislativo atto a recepire le nuove norme da parte dell'Unione Europea, almeno sino a quando l'impatto della crisi sanitaria sull'economia reale e sul settore finanziario non verrà identificato con chiarezza. L'obiettivo è duplice: evitare reazioni negative sui mercati dei capitali e scongiurare il rischio che una affrettata attuazione della riforma di Basilea 3 comporti una restrizione dei crediti a imprese e famiglie, ostacolando così la ripresa dell'economia europea. Abi e Gbic rilevano che l'attuale trattamento normativo delle esposizioni deteriorate è stato messo a punto in circostanze completamente diverse e andrebbe, pertanto, rivisitato e adeguato alla luce dell'emergenza pandemica. Tra le richieste contenute nel capitolo dedicato agli Npl, c'è il congelamento temporaneo del calendario sugli accantonamenti sui crediti erogati dal 26 aprile 2019 e delle aspettative di vigilanza. Nel dettaglio, la proposta è di congelare per un periodo di 24 mesi il calendario degli accantonamenti, per evitare conseguenze indesiderate ed effetti prociclici. Inoltre, per gli operatori che acquistano crediti deteriorati, le scadenze previste dalla "Npl backstop Regulation" dovrebbero iniziare solo dalla data di acquisizione della posizione deteriorata. Non è ragionevole che la valutazione richiesta all'acquirente sia legata al momento in cui l'esposizione è stata detenuta dalla banca d'origine, poiché è probabile che la procedura di recupero venga rivista dall'acquirente a seguito dell'acquisizione (Com)