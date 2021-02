Georgia: presidente di turno dell'Osce Linde ricevuta da premier Gakharia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente in esercizio dell'Osce e ministra degli Esteri svedese Ann Linde, ha incontrato l’omologo georgiano, David Zalkaliani, e il primo ministro, Giorgi Gakharia. Lo ha riferito l’ufficio stampa del governo di Tbilisi. "I principali argomenti di conversazione sono stati la situazione nei territori occupati della Georgia, la situazione nella regione e le riforme democratiche in corso. Gakharia ha osservato che il governo georgiano è pronto a proseguire la stretta cooperazione con la Svezia, anche durante la presidenza dell'Osce, visto che una delle principali priorità sono i conflitti regionali", si legge in una nota. Le parti hanno discusso la situazione nei territori dell'Abkhazia e dell'Ossezia del Sud – regioni internazionalmente riconosciute come parte della Georgia ma fuori dal controllo del governo di Tbilisi – e dell'importanza dei negoziati fra Russia e Georgia a Ginevra. Linde ha ribadito il sostegno dell'Osce alla risoluzione dei conflitti e al rafforzamento delle istituzioni georgiani. La ministra svedese dovrebbe anche incontrare la presidente georgiana, Salome Zourabichvili, e la sottosegretaria per la Riconciliazione e l'Uguaglianza civile, Tea Akhvlediani. (Rum)