Vaccini: Fontana, oggi alle 10.30 già registrate 208 mila persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La campagna dei vaccini va molto bene, la risposta che è stata data è stata eccellente visto che alle dieci e mezza di questa mattina erano già state registrate 208mila persone, mi sembra una risposta eccellente che dimostra come tutto stia funzionando". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, a margine del consiglio regionale lombardo a Palazzo Pirelli. "C'è stata qualche difficoltà all'inizio, ma è normale che per far partire una macchina di questo genere ci voglia qualche ora, poi la situazione si è risolta, stiamo procedendo in una maniera assolutamente positiva", ha concluso il governatore lombardo. (Rem)