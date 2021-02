Cultura: dal 18 febbraio torna "Romaison", progetto dedicato al rapporto tra moda e costume

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 18 febbraio torna la programmazione online del progetto dedicato al rapporto tra moda e costume. Sui profili Instagram e Facebook un palinsesto di podcast, video interviste e talk in diretta per scoprire attraverso contenuti inediti le produzioni e gli atelier che lavorano per lo spettacolo e la moda. "Dopo il successo della mostra ospitata al Museo dell'Ara Pacis nello scorso autunno, le videoproiezioni architetturali Streetview, che hanno animato gli edifici simbolo della città, e la ricca programmazione web nel mese di novembre, dal 18 febbraio torna "Romaison", il progetto di riscoperta del patrimonio rappresentato dalle sartorie e dai laboratori di costume romani, fortemente voluto e supportato dalla sindaca di Roma Capitale Virginia Raggi". Lo comunicano in una nota gli organizzatori. (segue) (Com)